Studenti dal mondo: sabato 10 a Bergamo il raduno e l’incontro con le famiglie (Di venerdì 9 settembre 2022) Intercultura. Alle 15,30 la cerimonia di benvenuto all’istituto «Natta»: in città arriveranno i 42 ragazzi stranieri che verranno ospitati in Lombardia. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 9 settembre 2022) Intercultura. Alle 15,30 la cerimonia di benvenuto all’istituto «Natta»: in città arriveranno i 42 ragazzi stranieri che verranno ospitati in Lombardia.

demagistris : Una vergogna che a milioni di fuori sede, per lo più giovani emigrati, spesso dal sud e dalle aree interne, verso i… - acs_italia : RT @acs_italia: La fondazione pontificia ACS ha approvato il programma di aiuti “Ritorno a scuola”, grazie al quale 30.000 studenti del mar… - PFloyd1955 : @itsmeback_ Quindi, siamo passati dal ponte sullo stretto all'obbligo vaccinale per tutti gli studenti ??? Questo è… - PolicoRobot : RT @DD1VSquillacic1: Rete 'S.F.I.D.A. (educativa) 4.0 - P.I.R.I.A.' - Corso Residenziale per Dirigenti Scolastici, Docenti e Studenti: 'S.F… - CronacheMc : RITORNO TRA I BANCHI - Dal 14 settembre ricominciano le lezioni nelle Marche. Saranno 22mila i docenti (il 79% con… -