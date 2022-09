Spunti per il futuro ministro della Difesa. Scrive Nones (Iai) (Di venerdì 9 settembre 2022) Ci sono, purtroppo, alcune costanti negative nel dibattito politico italiano: una riguarda la scarsa attenzione per il tema della Difesa che è l’inevitabile risultato della mancanza di una cultura della Difesa che, invece, in altri Paesi avanzati costituisce una delle basi dell’identificazione nella propria nazione e dell’attaccamento alle sue istituzioni. Non si può, quindi, rimanere particolarmente sorpresi se nei programmi elettorali delle coalizioni e dei partiti il tema della Difesa è assente (a parte quello di Azione), a parte il doveroso riferimento alla guerra in corso in Ucraina e qualche demagogico richiamo a usi impropri delle Forze armate (per contrastare l’arrivo dei profughi e la diffusione della criminalità o per sostituirsi, ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 settembre 2022) Ci sono, purtroppo, alcune costanti negative nel dibattito politico italiano: una riguarda la scarsa attenzione per il temache è l’inevitabile risultatomancanza di una culturache, invece, in altri Paesi avanzati costituisce una delle basi dell’identificazione nella propria nazione e dell’attaccamento alle sue istituzioni. Non si può, quindi, rimanere particolarmente sorpresi se nei programmi elettorali delle coalizioni e dei partiti il temaè assente (a parte quello di Azione), a parte il doveroso riferimento alla guerra in corso in Ucraina e qualche demagogico richiamo a usi impropri delle Forze armate (per contrastare l’arrivo dei profughi e la diffusionecriminalità o per sostituirsi, ...

MarcoMiele14 : @andsnz @marattin Grazie per gli spunti @andsnz, me li leggo con calma e ti risp :) - stecera : ?? RECENSIONE 'ESSERE STEVE JOBS' | PARTE 4 Proseguono le recensioni su un libro-cult per il #publicspeaking. Per t… - Fede_Franz : RT @Baphomouse: Domani, ore 17:00, Sestri Ponente. Per Genova Comics&Games io e @Fede_Franz torniamo giudici: contest di disegno aperto a c… - gualanodavide : @aswhenoutrains Figurati, per me hai avuto un ottima intuizione su npxg e tocchi. E probabilmente batterò quella st… - oraSorare : Oggi puntata numero 50! Restyling del canale, nuovi contenuti, ma... sempre le stesse facce. Questa sera alle 22:3… -