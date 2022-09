Spalletti: «Contro Barcellona e Liverpool lo stesso atteggiamento, diceste che avevo sbagliato» (Di venerdì 9 settembre 2022) Luciano Spalletti in conferenza è tornato – senza che nessuno glielo chiedesse – su Napoli-Barcellona 2-4 dello scorso anno in Europa League. Ci è tornato per polemizzare. Per dire che era stato criticato dopo la sconfitta eppure l’atteggiamento Contro il Liverpool è stato lo stesso. Vorremmo dirgli che 1) il risultato non è proprio una quisquilia; 2) che col Barcellona non riuscivamo a superare la metà campo, avemmo non poche difficoltà a uscire da dietro; 3) che tutti possono sbagliare, i giornalisti ma anche lui. Francamente l’allenatore ci sembra troppo polemico senza motivo. Anche nell’intervista con Diletta Leotta tornò su Napoli-Barcellona 2-4, dicendo che il Napoli gli era piaciuto più nella gara di ritorno che all’andata quando pareggiammo 1-1 ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Lucianoin conferenza è tornato – senza che nessuno glielo chiedesse – su Napoli-2-4 dello scorso anno in Europa League. Ci è tornato per polemizzare. Per dire che era stato criticato dopo la sconfitta eppure l’ilè stato lo. Vorremmo dirgli che 1) il risultato non è proprio una quisquilia; 2) che colnon riuscivamo a superare la metà campo, avemmo non poche difficoltà a uscire da dietro; 3) che tutti possono sbagliare, i giornalisti ma anche lui. Francamente l’allenatore ci sembra troppo polemico senza motivo. Anche nell’intervista con Diletta Leotta tornò su Napoli-2-4, dicendo che il Napoli gli era piaciuto più nella gara di ritorno che all’andata quando pareggiammo 1-1 ...

