Sophie Codegoni e il mistero delle foto su Instagram: sono tutte sue? (Di venerdì 9 settembre 2022) Sophie Codegoni sarebbe finita sotto accusa da parte dei fan per le foto postate su Instagram . Stando a quanto scoperto dagli utenti del social network, l'ex tronista avrebbe ricondiviso degli scatti ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 settembre 2022)sarebbe finita sotto accusa da parte dei fan per lepostate su. Stando a quanto scoperto dagli utenti del social network, l'ex tronista avrebbe ricondiviso degli scatti ...

tuttoilcirco : @shanonbotta1 @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni E smettiamola anche di taggare sti ragazzi in ogni santo posto. Accanna - tuttoilcirco : @shanonbotta1 @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni La possiamo smettere di riempire questo # di ogni stro**ata che viene… - Frances99991352 : RT @OSoardi: Ale voglio che tu sia mio per sempre,voglio vivere felice insieme a te , non c'è una sola parola per dirti quel che provo : am… - Frances99991352 : @OSoardi @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 Siete un principe ed una principessa - Frances99991352 : RT @OSoardi: Sophie mi innamoro di te ogni volta che ti vedo, ogni volta che sento la tua voce , mi innamoro ogni volta che ti penso, mi in… -