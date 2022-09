“Sono rimasta malissimo”: grave affronto alla figlia di Al Bano e Romina | Lo sfogo (Di venerdì 9 settembre 2022) La figlia di Al Bano e Romina Power ha ricevuto un affronto non indifferente dal noto programma televisivo, e spiega le ragioni dell’accaduto Un affronto non di poca entità quello ricevuto da Romina Carrisi, la più piccola delle figlie dell’amatissima ex coppia. La Carrisi è un’attrice di professione, ma anche un’artista poliedrica e dalle mille L'articolo “Sono rimasta malissimo”: grave affronto alla figlia di Al Bano e Romina Lo sfogo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 9 settembre 2022) Ladi AlPower ha ricevuto unnon indifferente dal noto programma televisivo, e spiega le ragioni dell’accaduto Unnon di poca entità quello ricevuto daCarrisi, la più piccola delle figlie dell’amatissima ex coppia. La Carrisi è un’attrice di professione, ma anche un’artista poliedrica e dalle mille L'articolo “”:di AlLoNewNotizie.it.

CCKKI : @RenatoSouvarine @MarioAntani1 Un paio di anni fa sono rimasta bloccata al porto di Piombino per un paio di ore, pe… - peIIone : RT @mm4rts: Ieri sono rimasta in silenzio sulla questione Jimin e quello che è stato detto in live, ma oggi sto continuando a vedere tweet… - twoheartslh : @ltwtmvnson ah ma quindi il recupero del 3 settembre non l'hai passato? sono rimasta indietro - francescaadem : aspettate sono rimasta indietro, che significa canzone nuova????????? - covrtana : Ieri ho finito The sandman, ma sono rimasta ferma a questo primo piano ?? -