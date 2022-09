Sono ancora quasi 7 milioni gli italiani senza neanche una dose di vaccino (Di venerdì 9 settembre 2022) AGI - Sono 6,82 milioni gli italiani di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, di cui 5,62 milioni attualmente vaccinabili, pari al 9,7% della platea, e 1,2 milioni guariti da Covid da meno di 180 giorni, quindi protetti solo temporaneamente, pari al 2,1% della platea. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale indipendente della Fondazione Gimbe secondo cui - al 7 settembre - l'88,2% della platea (50,8 milioni) ha ricevuto almeno una dose di vaccino e l'86,7% (49,9 milioni) ha completato il ciclo vaccinale. Nella settimana 31 agosto-6 settembre rimangono sostanzialmente stabili i nuovi vaccinati: 2.166 rispetto ai 2.261 della settimana precedente (-4,2%). Di ... Leggi su agi (Di venerdì 9 settembre 2022) AGI -6,82glidi età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno unadi, di cui 5,62attualmente vaccinabili, pari al 9,7% della platea, e 1,2guariti da Covid da meno di 180 giorni, quindi protetti solo temporaneamente, pari al 2,1% della platea. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale indipendente della Fondazione Gimbe secondo cui - al 7 settembre - l'88,2% della platea (50,8) ha ricevuto almeno unadie l'86,7% (49,9) ha completato il ciclo vaccinale. Nella settimana 31 agosto-6 settembre rimangono sostanzialmente stabili i nuovi vaccinati: 2.166 rispetto ai 2.261 della settimana precedente (-4,2%). Di ...

