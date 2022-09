Sondaggio elezioni: il centrodestra (42%) ‘doppia il centrosinistra (28%), ma il M5s sorpassa la Lega (Di venerdì 9 settembre 2022) In ordine di tempo, l’ennesimo Sondaggio indirizzato alle intenzioni di voto per le imminenti elezioni politiche, porta la firma dell’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24.Anche qui si evidenzia il forte distacco che separa la coalizione di centrodestra (47,2%), da quella di centrosinistra (28%). Sondaggio elezioni: fra tutti gli schieramenti Fdi stacca il Pd, ed il M5s umilia la Lega Nello specifico, è sempre Fratelli d’Italia il primo partito, in virtù del 25,3% registrato, con un ulteriore incremento, visto che nella precedente rilevazione di Quorum/YouTrend, era al 24,2%. Segue poi il Pd 21,2% (21,9% la scorsa settimana) e, ‘sorpresa annunciata’, ecco subito dopo il M5S (al 13,8%, rispetto al precedente 12,1%, e poi la Lega (12,9%), qui ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 settembre 2022) In ordine di tempo, l’ennesimoindirizzato alle intenzioni di voto per le imminentipolitiche, porta la firma dell’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24.Anche qui si evidenzia il forte distacco che separa la coalizione di(47,2%), da quella di(28%).: fra tutti gli schieramenti Fdi stacca il Pd, ed il M5s umilia laNello specifico, è sempre Fratelli d’Italia il primo partito, in virtù del 25,3% registrato, con un ulteriore incremento, visto che nella precedente rilevazione di Quorum/YouTrend, era al 24,2%. Segue poi il Pd 21,2% (21,9% la scorsa settimana) e, ‘sorpresa annunciata’, ecco subito dopo il M5S (al 13,8%, rispetto al precedente 12,1%, e poi la(12,9%), qui ...

