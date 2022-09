Sondaggi politici, elezioni 2022: FdI stacca il Pd, M5S supera la Lega (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Centrodestra al 47,2%, centrosinistra al 28%. Queste le percentuali del Sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24 sulle intenzioni di voto per le elezioni del 25 settembre. Nel dettaglio, FdI resta il primo partito con il 25,3% (24,2% nella precedente rilevazione), seguito dal Pd al 21,2% (21,9%). Il M5S supera la Lega che registra un 12,9% mentre il partito di Giuseppe Conte ottiene il 13,8% (12,1%). FI è al 7,9%; Azione/Italia Viva 5,5%; Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,4%; ItalExit al 2,4%; +Europa stabile al 2,2%; Impegno Civico è allo 1,2%; Noi Moderati all’1,1% e Unione Popolare all’1% . Mentre la quota di indecisi e astenuti è al 41%. In base al Sondaggio, le figure in cui gli italiani ripongono maggiormente fiducia sono ancora il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Centrodestra al 47,2%, centrosinistra al 28%. Queste le percentuali delo realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24 sulle intenzioni di voto per ledel 25 settembre. Nel dettaglio, FdI resta il primo partito con il 25,3% (24,2% nella precedente rilevazione), seguito dal Pd al 21,2% (21,9%). Il M5Slache registra un 12,9% mentre il partito di Giuseppe Conte ottiene il 13,8% (12,1%). FI è al 7,9%; Azione/Italia Viva 5,5%; Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,4%; ItalExit al 2,4%; +Europa stabile al 2,2%; Impegno Civico è allo 1,2%; Noi Moderati all’1,1% e Unione Popolare all’1% . Mentre la quota di indecisi e astenuti è al 41%. In base alo, le figure in cui gli italiani ripongono maggiormente fiducia sono ancora il ...

