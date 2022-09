Sondaggi politici elettorali oggi 9 settembre 2022: exploit del M5S, Lega sotto il 10%. Sinistra Italiana e Verdi superano il Terzo Polo (Di venerdì 9 settembre 2022) Sondaggi politici elettorali oggi 9 settembre 2022 Sondaggi politici elettorali oggi 9 settembre 2022 – Secondo gli ultimi Sondaggi politici effettuati dal Centro Italiani Studi elettorali per le università di Firenze e Luiss di Roma, il M5S è sempre più avanti nei Sondaggi, mentre il partito di Salvini cala regalando punti a Giorgia Meloni. Addirittura la Lega sarebbe scesa sotto la soglia psicologica del 10 per cento, toccando il suo minimo dal 2018: il 9,6 per cento di consensi. Per quanto riguarda la forza politica guidata da Giuseppe Conte, questa secondo il CIES è stimata al 16,6 ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 settembre 2022)– Secondo gli ultimieffettuati dal Centro Italiani Studiper le università di Firenze e Luiss di Roma, il M5S è sempre più avanti nei, mentre il partito di Salvini cala regalando punti a Giorgia Meloni. Addirittura lasarebbe scesala soglia psicologica del 10 per cento, toccando il suo minimo dal 2018: il 9,6 per cento di consensi. Per quanto riguarda la forza politica guidata da Giuseppe Conte, questa secondo il CIES è stimata al 16,6 ...

