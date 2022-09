Sondaggi, l’ultima simulazione: il centrodestra sfiora i due terzi dei seggi sia alla Camera che al Senato. M5s supera la Lega (Di venerdì 9 settembre 2022) Sono gli ultimi Sondaggi prima dello stop previsto dalla par condicio. Punto percentuale in più o in meno, il quadro disegnato dalle diverse rilevazioni ha numerosi punti stabili. Fratelli d’Italia, in costante crescita, è il primo partito e trascina l’intero centrodestra sopra tra il 44 e il 46%. Nella coalizione però la Lega crolla sensibilmente rispetto ai mesi scorsi ed è ormai superata nei Sondaggi dal Movimento 5 stelle (che continua a guadagnare punti percentuali). Stabile al secondo posto il Pd. E nelle stime di attribuzione dei seggi (tra proporzionale e maggioritario) la coalizione di centrodestra sfiorerebbe i due terzi di Camera e Senato. Nel Sondaggio di Demos per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Sono gli ultimiprima dello stop previsto dpar condicio. Punto percentuale in più o in meno, il quadro disegnato dalle diverse rilevazioni ha numerosi punti stabili. Fratelli d’Italia, in costante crescita, è il primo partito e trascina l’interosopra tra il 44 e il 46%. Nella coalizione però lacrolla sensibilmente rispetto ai mesi scorsi ed è ormaita neidal Movimento 5 stelle (che continua a guadagnare punti percentuali). Stabile al secondo posto il Pd. E nelle stime di attribuzione dei(tra proporzionale e maggioritario) la coalizione disfiorerebbe i duedi. Nelo di Demos per ...

