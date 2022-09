Sondaggi, in meno di 4 mesi Meloni guadagna 4 punti percentuali (gli stessi persi dalla Lega, che viene superata dal M5s) (Di venerdì 9 settembre 2022) Dal 26 maggio a oggi Fratelli d’Italia accresce il suo peso elettorale di 3,9 punti percentuali, sfondando abbondantemente la soglia del 25%, raggiungendo il 26,5% delle preferenze. punti percentuali recuperati dalla caduta libera della Lega di Matteo Salvini che, in meno di quattro mesi, lascia per strada ben 4,2 punti, crollando all’11% e lasciando così l’ultimo gradino del podio al Movimento 5 stelle. E’ questo il quadro che viene fuori dall’ultimo Sondaggio di Proger Index Research, commissionato da Piazza Pulita. dalla rilevazione (effettuata dal 6 al 7 settembre con un campione di 800 interviste) si nota come l’unico grande partito (oltre Fdi) a guadagnare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Dal 26 maggio a oggi Fratelli d’Italia accresce il suo peso elettorale di 3,9, sfondando abbondantemente la soglia del 25%, raggiungendo il 26,5% delle preferenze.recuperaticaduta libera delladi Matteo Salvini che, indi quattro, lascia per strada ben 4,2, crollando all’11% e lasciando così l’ultimo gradino del podio al Movimento 5 stelle. E’ questo il quadro chefuori dall’ultimoo di Proger Index Research, commissionato da Piazza Pulita.rilevazione (effettuata dal 6 al 7 settembre con un campione di 800 interviste) si nota come l’unico grande partito (oltre Fdi) are ...

