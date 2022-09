Sondaggi | il Centrodestra vicino al 50%

Fanpage.it

'Il quadro che ci dà è molto netto: ilè avanti di circa 18 punti sul centrosinistra. Siamo circa al 48 per ile 30 per il centrosinistra' spiega Pregliasco che aggiunge ...Per quanto riguarda le coalizioni, quella diè al 47,2% mentre il centrosinistra al 28% . La percentuale di indecisi ed astenuti si attesta al 41%. Ultimi sondaggi, Centrodestra vola al 46%, ma il 10% degli elettori non sa ancora per chi votare Nell’ultimo giorno utile per parlare di sondaggi, possiamo provare a sviluppare una previsione ... Appaiono molto probabili l’affermazione del centrodestra e l’exploit di FdI. Più incertezza c’è ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...