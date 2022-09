Sondaggi elettorali | la bugia ripetuta diventa pian piano verità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022) di Enrico Peppe* Prendo l’ultimoo disponibile sul sito del governo sulle prossime elezioni politiche. Leggo tutte le caratteristiche (bla bla bla): il campione è formato da 2000 unità. Ora, considerando che la popolazione avente diritto di voto è di circa 50 milioni di persone (compresi gli italiani all’estero), la percentuale rappresentativa del suddetto campione (tasso di campionamento) è 0,004% (4 su 100.000). Ci sono diverse formule per calcolare la dimensione ottimale di un campione sia per popolazioni, sia per popolazioni più numerose come nel nostro caso. Alcune formule non tengono conto della numerosità della popolazione ma solo di alcuni parametri (margini di errore, intervalli di confidenza). Altre ne tengono conto. E’ inutile ribadire che la numerosità della popolazione di partenza è un dato fondamentale soprattutto quando risulta elevata. La ...