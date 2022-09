Social Film Festival ArTelesia, a Benevento tre attori di ‘Mare Fuori’ (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Venerdì 30 settembre al Cinema Teatro San Marco, il Social Film Festival ArTelesia sarà lieto di incontrare tre attori del cast di Mare Fuori: Antonio Orefice, Artem e Matteo Paolillo. E’ uno dei momenti più attesi della XIV Edizione della rassegna, che si terrà a Benevento dal 28 settembre al 2 ottobre, e che quest’anno sottolineando il tema ‘Abbracciami’ e il coinvolgimento delle scuole con ‘Back To School’, valorizza con forza le tematiche di impegno Sociale e civile. ‘Mare Fuori’ è una serie televisiva italiana ideata e creata da Cristiana Farina e Maurizio Careddu, andata in onda in prima serata su Rai 2 dal 23 settembre 2020. La serie racconta le storie di un gruppo di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Venerdì 30 settembre al Cinema Teatro San Marco, ilsarà lieto di incontrare tredel cast di Mare Fuori: Antonio Orefice, Artem e Matteo Paolillo. E’ uno dei momenti più attesi della XIV Edizione della rassegna, che si terrà adal 28 settembre al 2 ottobre, e che quest’anno sottolineando il tema ‘Abbracciami’ e il coinvolgimento delle scuole con ‘Back To School’, valorizza con forza le tematiche di impegnoe e civile.è una serie televisiva italiana ideata e creata da Cristiana Farina e Maurizio Careddu, andata in onda in prima serata su Rai 2 dal 23 settembre 2020. La serie racconta le storie di un gruppo di ...

