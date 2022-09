Silvia Toffanin e PierSilvio lo annunciano finalmente: dopo 10 anni ce l’hanno fatta (Di venerdì 9 settembre 2022) Tanti anni di duro lavoro e dedizione. Un impegno costante, grazie cui la coppia ha potuto dare questa notizia fantastica. Silvia Toffanin ha davanti a sé un futuro meraviglioso. I telespettatori si sono molto affezionati a Silvia Toffanin. La compagna di PierSilvio Berlusconi, nel corso degli anni, è entrata nel cuore di tutti grazie alla sua bontà d’animo e al suo grande talento. La sua carriera è iniziata in qualità di Letterina alla trasmissione condotta da Gerry Scotti, Passaparola. A seguire, dal 2006 la Toffanin è al timone della trasmissione Verissimo in onda su Canale 5. Toffanin confermata ancora una volta a Verrissimo Verissimo è una trasmissione in cui, nel corso del fine settimana, vengono effettuati ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 9 settembre 2022) Tantidi duro lavoro e dedizione. Un impegno costante, grazie cui la coppia ha potuto dare questa notizia fantastica.ha davanti a sé un futuro meraviglioso. I telespettatori si sono molto affezionati a. La compagna diBerlusconi, nel corso degli, è entrata nel cuore di tutti grazie alla sua bontà d’animo e al suo grande talento. La sua carriera è iniziata in qualità di Letterina alla trasmissione condotta da Gerry Scotti, Passaparola. A seguire, dal 2006 laè al timone della trasmissione Verissimo in onda su Canale 5.confermata ancora una volta a Verrissimo Verissimo è una trasmissione in cui, nel corso del fine settimana, vengono effettuati ...

