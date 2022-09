Si è rifiutato di farlo al primo giorno di scuola: il gesto di Louis con William fa il giro del mondo (Di venerdì 9 settembre 2022) Il principino Louis si è goduto il suo primo giorno di scuola insieme ai fratelli maggiori George e Charlotte. E sembra che non abbia avuto bisogno di alcun incoraggiamento da parte di papà William A dispetto dei suoi quattro anni il principino Louis sembra essere già molto intraprendente. Ne ha dato prova in occasione del L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 9 settembre 2022) Il principinosi è goduto il suodiinsieme ai fratelli maggiori George e Charlotte. E sembra che non abbia avuto bisogno di alcun incoraggiamento da parte di papàA dispetto dei suoi quattro anni il principinosembra essere già molto intraprendente. Ne ha dato prova in occasione del L'articolo NewNotizie.it.

digitalTool7 : @m_1234557 @ToxMagato @monicaguerzoni @beppesevergnini Ma basta con questa falsità, Draghi non è stato sfiduciato,… - Stefanoeltorito : @ilpiffero @mariosalis Ma quale trattativa? Qiando si tratta sinfa un cessate il fuoco e Pitin ha rifiutato di farl… - GianniRosa0 : @nzingaretti @pdnetwork Qquesta l'ho già sentita, ma allora volevate farlo per rovinare coi vaccini migliaia di adu… - vita_di_Elle : Ho scritto di lui “famoso poeta contemporaneo” e realmente compulsivo, che ha dovuto toccare OGNI COSA in camera pr… - cuckoldenko : @DIinterista @erzi_gorilaa Si era rifiutato di farlo senza preservativo? -