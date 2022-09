Shiseido | a Venezia il party per i suoi 150 anni

(Di venerdì 9 settembre 2022) Oltre 200 gli ospiti presenti alla cena esclusiva, tenutasi nella suggestiva cornice della Scuola Grande della Misericordia, per celebrare i 150di vita della casa di Ginza. Una serata all'insegna della bellezza

Shiseido festeggia a Venezia 150 anni di ricerca e innovazione

Il gruppo giapponese, fondato a Tokyo nel 1872, ha organizzato un summit con scienziati da tutto il mondo Il legame di Shiseido con l'Italia è molto forte: risale al 1968 l'apertura della prima filiale dell'azienda giapponese in un Paese occidentale, il nostro, appunto, che ancora oggi è uno dei principali mercati. È stato appena inventato il primo filler di acido ialuronico che si spalma sulla pelle e, una volta entrato nell'epidermide, si espande e si gonfia perfino tanto da rimpolpare e dare nuovo volume.