Serracchiani (Pd): 'Salvini e Meloni fanno i selfie con Orban, mentre Budapest danneggia l'Europa' (Di venerdì 9 settembre 2022) Debora Serracchiani, presidente del gruppo Pd alla Camera, in una nota ha commentato la decisione di Budapest di non appoggiare la proposta europea di un tetto al gas russo. "La posizione di Orban ...

