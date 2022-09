Serie B, quinta giornata di campionato: programma e diretta tv (Di venerdì 9 settembre 2022) Torna il turno di campionato di una delle Serie B più emozionanti degli ultimi anni. Tante squadre sono in lizza per un posto nella massima Serie, che sia promozione diretta o tramite i playoff. Questo si rispecchia anche nell’andamento delle squadre, con ben 10 club racchiusi in soli tre punti. I ribaltoni saranno, quindi, all’ordine del giorno, con squadre che devono ancora esprimere il loro 100%. Tante squadre sullo stesso livello che, però, promettono partite gradevoli e dal risultato sempre in bilico. Infatti, in quaranta partite, soltanto quattro volte si è terminati con uno scarto superiore ai due gol. Turno di campionato che offre subito un match dal sapore di Serie A, con Palermo e Genoa che si affrontano per continuare il loro sogno. Successivamente, domani, scendono in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Torna il turno didi una delleB più emozionanti degli ultimi anni. Tante squadre sono in lizza per un posto nella massima, che sia promozioneo tramite i playoff. Questo si rispecchia anche nell’andamento delle squadre, con ben 10 club racchiusi in soli tre punti. I ribaltoni saranno, quindi, all’ordine del giorno, con squadre che devono ancora esprimere il loro 100%. Tante squadre sullo stesso livello che, però, promettono partite gradevoli e dal risultato sempre in bilico. Infatti, in quaranta partite, soltanto quattro volte si è terminati con uno scarto superiore ai due gol. Turno diche offre subito un match dal sapore diA, con Palermo e Genoa che si affrontano per continuare il loro sogno. Successivamente, domani, scendono in ...

OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nel secondo tempo: per i bianconeri è la quinta volta dal 2004/05… - GiornalismoI : “È una lettera d’amore per lei”: “The Crown” paralizza le sue riprese per rispetto della regina Elisabetta II La s… - Cagliari_1920 : Serie B, Palermo e Genoa inaugurano la quinta giornata #cagliaricalcio - CagliariNews24 : Serie B, Palermo e Genoa inaugurano la quinta giornata #Cagliari - MilanMagnum : @supporter_roma @Alessandroad05 Ma Dybala, uno a rischio infortuni, ieri lo dovevi cambiare al 60 o metterlo di rip… -