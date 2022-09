SERIE B, GENOA E PALERMO APRONO LA QUINTA GIORNATA (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo due sconfitte consecutive contro l’Ascoli e la Reggina, il PALERMO, ospita al Renzo Barbera, il GENOA. Le ultime due sconfitte, hanno evidenziato le grosse lacune difensive della formazione di Eugenio Corini, che a Reggio, ha fatto partire dal primo minuto, nove nuovi giocatori rispetto a quelli che hanno conquistato la promozione nella passata stagione. La squadra rosanero, dopo il mercato estivo, ha dimostrato di dover ancora trovare l’equilibrio giusto per vincere. La squadra siciliana affronterà una delle favorite per la vittoria del campionato: i ragazzi di Blessin, sono reduci dal pareggio per 3-3 contro il Parma, maturato nei minuti finali. Il GENOA rimane la favorita per la vittoria, grazie alla caratura tecnica superiore, del campionato cadetto; ma, la squadra ligure, deve lavorare sulla fase difensiva perché fare tre gol ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo due sconfitte consecutive contro l’Ascoli e la Reggina, il, ospita al Renzo Barbera, il. Le ultime due sconfitte, hanno evidenziato le grosse lacune difensive della formazione di Eugenio Corini, che a Reggio, ha fatto partire dal primo minuto, nove nuovi giocatori rispetto a quelli che hanno conquistato la promozione nella passata stagione. La squadra rosanero, dopo il mercato estivo, ha dimostrato di dover ancora trovare l’equilibrio giusto per vincere. La squadra siciliana affronterà una delle favorite per la vittoria del campionato: i ragazzi di Blessin, sono reduci dal pareggio per 3-3 contro il Parma, maturato nei minuti finali. Ilrimane la favorita per la vittoria, grazie alla caratura tecnica superiore, del campionato cadetto; ma, la squadra ligure, deve lavorare sulla fase difensiva perché fare tre gol ...

sportface2016 : #SerieB, orario e come vedere in diretta #PalermoGenoa - zazoomblog : Serie B Palermo-Genoa: per i bookie le quote premiano gli ospiti - #Serie #Palermo-Genoa: #bookie #quote -