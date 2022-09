SERIE A SESTA GIORNATA, NAPOLI ALL’OSTACOLO SPEZIA SENZA OSIMHEN (Di venerdì 9 settembre 2022) Il NAPOLI, ha iniziato la sua stagione nel migliore dei modi; in campionato si trova al secondo posto a due punti dall’Atalanta e in Champions League, ha battuto il Liverpool con un netto 4-1 nel debutto stagionale, segnando, per la seconda volta in assoluto, tre o più gol durante il primo tempo di una partita di Champions. Nella quinta GIORNATA di campionato, i Partenopei, hanno battuto per 2-1 la Lazio all’Olimpico, grazie alle reti di Kim e del solito Kvaratskhelia. Luciano Spalletti, dovrà fare a meno per molto tempo del suo attaccante titolare, Victor OSIMHEN, costretto a un lungo stop, a causa di una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro; al suo posto, l’allenatore del NAPOLI è pronto ad inserire uno tra Raspadori e Simeone, con quest’ultimo reduce dal gol all’esordio in Champions League. In ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 9 settembre 2022) Il, ha iniziato la sua stagione nel migliore dei modi; in campionato si trova al secondo posto a due punti dall’Atalanta e in Champions League, ha battuto il Liverpool con un netto 4-1 nel debutto stagionale, segnando, per la seconda volta in assoluto, tre o più gol durante il primo tempo di una partita di Champions. Nella quintadi campionato, i Partenopei, hanno battuto per 2-1 la Lazio all’Olimpico, grazie alle reti di Kim e del solito Kvaratskhelia. Luciano Spalletti, dovrà fare a meno per molto tempo del suo attaccante titolare, Victor, costretto a un lungo stop, a causa di una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro; al suo posto, l’allenatore delè pronto ad inserire uno tra Raspadori e Simeone, con quest’ultimo reduce dal gol all’esordio in Champions League. In ...

