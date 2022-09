SERIE A SESTA GIORNATA, LA SAMP CERCA L’IMPRESA CONTRO IL MILAN (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo cinque partite di Seria A, la SAMPdoria non ha ancora trovato la vittoria, e nella SESTA GIORNATA di campionato ospiterà a Marassi il MILAN domani alle ore 20,45. L’ex della sfida, Marco Giampaolo, ha allenato la squadra rossonera per sette partite nella stagione 2019/2020, prima di essere esonerato a causa del brutto avvio di stagione. L’allenatore dei blucerchiati, in conferenza stampa, ha dichiarato che l’obiettivo stagionale è raggiungere la salvezza, e affrontare una squadra come il MILAN, non sarà facile; ai suoi ha chiesto di giocare dando il 110% e sollevati mentalmente. La SAMPdoria, è reduce dalla sconfitta CONTRO il Verona, nella quale, dopo essere andati in vantaggio con il gol di Caputo al 40? minuto, si sono fatti recuperare sul finire del primo ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo cinque partite di Seria A, ladoria non ha ancora trovato la vittoria, e nelladi campionato ospiterà a Marassi ildomani alle ore 20,45. L’ex della sfida, Marco Giampaolo, ha allenato la squadra rossonera per sette partite nella stagione 2019/2020, prima di essere esonerato a causa del brutto avvio di stagione. L’allenatore dei blucerchiati, in conferenza stampa, ha dichiarato che l’obiettivo stagionale è raggiungere la salvezza, e affrontare una squadra come il, non sarà facile; ai suoi ha chiesto di giocare dando il 110% e sollevati mentalmente. Ladoria, è reduce dalla sconfittail Verona, nella quale, dopo essere andati in vantaggio con il gol di Caputo al 40? minuto, si sono fatti recuperare sul finire del primo ...

trash_italiano : Si interrompono temporaneamente, in segno di rispetto, le riprese della sesta stagione di The Crown. A rivelarlo il… - chiara__inno : RT @trash_italiano: Si interrompono temporaneamente, in segno di rispetto, le riprese della sesta stagione di The Crown. A rivelarlo il cre… - sighmarty00 : RT @trash_italiano: Si interrompono temporaneamente, in segno di rispetto, le riprese della sesta stagione di The Crown. A rivelarlo il cre… - sportli26181512 : Serie A, l’Inter deve sbloccarsi: a quota 1,45 i tre punti con il Torino: Dopo gli incroci d’alta classifica della… - zazoomblog : Risultati classifica Serie A LIVE: il programma della sesta giornata - #Risultati #classifica #Serie #LIVE: -