Serie A, Kvaratskhelia è il miglior calciatore del mese di agosto

L'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è stato premiato come calciatore del mese di agosto dalla Lega Serie A. Di seguito il comunicato della Lega calcio: Il premio EA SPORTS Player Of The Month di agosto è stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Spezia, in programma sabato 10 settembre 2022 alle ore 15.00 allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli. Khvicha Kvaratskhelia è risultato il più votato dai tifosi sul sito http://Serieapotm.easports.com/, in un sondaggio che comprendeva Paulo Dybala (Roma), Teun Koopmeiners (Atalanta), Lautaro Martinez (Inter) e Dusan Vlahovic (Juventus).

