Serie A | Kvaratskelia miglior giocatore del mese di agosto in Serie A

(Di venerdì 9 settembre 2022) 2022-09-09 20:52:11 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: EL’ala sinistra del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, è il calciatore del EA SPORTSdi. Ilgeorgiano è stato il più votato davanti a giocatori della statura di Paulo Dybala (Roma), Teun Koopmeiners (Atalanta), Lautaro Martnez (Inter) o Dusan Vlahovic (Juventus). Il trofeo gli verrà consegnato durante l’anteprima del match di domani tra Napoli e Spezia. I primi cinque giocatori deldel campionato italiano sono stati selezionati in base all’analisi avanzata di Stats Perform, creata dai dati di monitoraggio dei giocatori. Per il calcolo finale, sono stati considerati dalla 1° alla 4° giornata diA 2021/2022. In quei primi quattro appuntamenti, ...

