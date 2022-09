Serie A | giornata 6 | 5 difensori da schierare al fantacalcio

(Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo un intensa settimana dedicata ai turni delle varie Coppe Europee, le squadre italiane sono subito chiamate a pensare al campionato. Il turno si aprirà sabato 10 alle 15 con Napoli-Spezia e si chiuderà lunedì con Empoli-Roma. In vista delle partite del weekend, quindi, vi indichiamo i 5diA daper le vostre fanta-formazioni. Per il weekend tra il 10 e il 12 settembre, inA, non sono previsti Big Match. Dopo le fatiche europee, le squadre di vertice saranno chiamate ad affrontare squadre più o meno umili. Alcune delle Big dovranno risollevarsi dalle delusioni delle ultime uscite (Inter e Roma su tutte); per altre, invece, si preannuncia un fine-settimana ghiotto per allungare sulle inseguitrici e agevole per la caratura delle avversarie.A, i 5 ...

CarloCalenda : Una giornata di ordinaria inutilità nel dibattito politico della campagna elettorale e il tentativo di parlare di c… - gippu1 : Dalla prossima giornata De Ketelaere (Milan) e Pickel (Cremonese) avranno la possibilità di aggiornare una statisti… - DiMarzio : #SerieA | #Inter, la probabile formazione contro il #Torino - CalcioPillole : Il #Sassuolo di #Dionisi domenica affronterà l'Udinese per la sesta giornata di Serie A. Ecco le parole dle tecnico… - Fantacalcio : Fantacalcio Mantra, 5 calciatori da evitare per la 6ª giornata di Serie A -

Genoa in prima serata nel venerdì televisivo: l'anticipo della quintadiB tra Palermo e Genoa viene trasmesso alle 20,30 da Sky, Dazn e Helbiz. SKY. La serata diB si apre alle 20 con Marina Presello e Lorenzo Minotti che introducono il match, poi ......function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a. Attiva ora il tuo ...Pisa-Reggina e Perugia-Ascoli sono partite valide per la quinta giornata di Serie B: tv, streaming, formazioni e pronostici Ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato il Pisa di Maran, che ...Venerdì 9 settembre: il Pordenone ospita la Juventus Next Generation allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro, match della seconda giornata della Serie C 2022/23. Calcio d’inizio alle 20:00, diretta ...