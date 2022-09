Serie A, giornata 6: 3 portieri da schierare al fantacalcio (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo aver assistito ai primi impegni europei, si torna a giocare in campionato. Napoli show, con Inter e Juventus che frenano. Pareggio amaro per Milan e Fiorentina, buono invece il successo della Lazio e negativo il crollo della Roma. Pronti alla giornata 6 di Serie A, ecco i 3 portieri da schierare al fantacalcio, tenendo conto delle sfide e anche del possibile turnover. Partita non troppo complessa – sulla carta – per Napoli, Atalanta e Juventus, contro Spezia, Cremonese e Salernitana. Sfida delicata quella di Inter-Torino e molto sentita quella tra Lecce-Monza, a caccia di punti. Serie A, giornata 6: i portieri da schierare al fantacalcio Juan Musso: primo nella lista dei consigliati è il portiere della Dea. ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo aver assistito ai primi impegni europei, si torna a giocare in campionato. Napoli show, con Inter e Juventus che frenano. Pareggio amaro per Milan e Fiorentina, buono invece il successo della Lazio e negativo il crollo della Roma. Pronti alla6 diA, ecco i 3daal, tenendo conto delle sfide e anche del possibile turnover. Partita non troppo complessa – sulla carta – per Napoli, Atalanta e Juventus, contro Spezia, Cremonese e Salernitana. Sfida delicata quella di Inter-Torino e molto sentita quella tra Lecce-Monza, a caccia di punti.A,6: idaalJuan Musso: primo nella lista dei consigliati è il portiere della Dea. ...

CarloCalenda : Una giornata di ordinaria inutilità nel dibattito politico della campagna elettorale e il tentativo di parlare di c… - Coninews : Stefania #Constantini all’Istituto di Scienza dello Sport del CONI. La campionessa olimpica del doppio misto di Pec… - sandrogozi : In #Europa c’è chi sta con #Macron e chi come te sta con #Hidalgo e con #Melenchon C’è chi fa riforme serie e crea… - frasercoconut : Pazzesco in una giornata intera vorrei sia leggere che guardare serie tv ma non è possibile guardarne molte data la… - 11contro11 : #SerieA, giornata 6: 3 portieri da non schierare al #Fantacalcio #Bologna #Cremonese #Spezia #11contro11 -