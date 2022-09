Serie A, domani c’è Inter-Torino: le probabili formazioni (Di venerdì 9 settembre 2022) Le probabili formazioni di Inter-Torino, match della sesta giornata della Serie A 22/23 Torna la Serie A 22/23 con le partite della sesta giornata di questa intensissima stagione. Tra i match in programma c’è anche quello di San Siro tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Torino di Ivan Juric: ecco le probabili formazioni del match. Qui Inter: tanti i dubbi per Inzaghi Sono diversi i dubbi di formazione per Simone Inzaghi. Si inizia dalla porta dove dovrebbe tornare Handanovic anche se Onana lo insidia. Difesa blindata con Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo ritorna Barella, mentre Asslani insidia Brozovic e Calhanoglu potrebbe lasciare spazio a Mkhitaryan. Sulle fasce sicuro Dimarco a ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Ledi, match della sesta giornata dellaA 22/23 Torna laA 22/23 con le partite della sesta giornata di questa intensissima stagione. Tra i match in programma c’è anche quello di San Siro tra l’di Simone Inzaghi e ildi Ivan Juric: ecco ledel match. Qui: tanti i dubbi per Inzaghi Sono diversi i dubbi di formazione per Simone Inzaghi. Si inizia dalla porta dove dovrebbe tornare Handanovic anche se Onana lo insidia. Difesa blindata con Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo ritorna Barella, mentre Asslani insidia Brozovic e Calhanoglu potrebbe lasciare spazio a Mkhitaryan. Sulle fasce sicuro Dimarco a ...

CarloCalenda : Posso partecipare anche io al giochino? Se votate PD rischiate di far vincere Fratoianni. Se votate la destra risch… - matteosalvinimi : ?? PREORDINA ONLINE IL LIBRO-SAGGIO “L’ITALIA CHE VOGLIAMO”. DA DOMANI IN LIBRERIA L'Italia che vogliamo ha bisogno… - infoitsalute : Sampdoria-Milan domani in tv: orario e diretta streaming Serie A 2022/2023 - sportli26181512 : #Napoli, ansia #Osimhen: oggi si saprà quante ne salta: L'attaccante nigeriano si è infortunato alla coscia destra… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Morta la Regina Elisabetta, l'ascesa al trono del nuovo re d'Inghilterra Carlo III verrà formalizzata… -