Selvaggia Lucarelli prende il terzo gatto ma non sa come dirlo al padre (Di venerdì 9 settembre 2022) Selvaggia Lucarelli che va contro tutto e tutti è la stessa donna che nel prendere il terzo gatto in casa non sa ancora come dirlo al padre. Lo ammette ricordando che da bambina era la stessa situazione ma la differenza è che adesso è suo padre a vivere in casa con lei e con Lorenzo Biagiarelli. Selvaggia Lucarelli con la sua famiglia ha sempre vissuto in campagna ma il papà non ha mai amato gli animali, non voleva che lei ne avesse. E’ stato un motivo di grande sofferenza quando era bambina, lo svela oggi, alla vigilia dell’arrivo del terzo gatto in famiglia. Sarà per i continui no del padre che Selvaggia è così attaccata agli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 settembre 2022)che va contro tutto e tutti è la stessa donna che nelre ilin casa non sa ancoraal. Lo ammette ricordando che da bambina era la stessa situazione ma la differenza è che adesso è suoa vivere in casa con lei e con Lorenzo Biagiarelli.con la sua famiglia ha sempre vissuto in campagna ma il papà non ha mai amato gli animali, non voleva che lei ne avesse. E’ stato un motivo di grande sofferenza quando era bambina, lo svela oggi, alla vigilia dell’arrivo delin famiglia. Sarà per i continui no delcheè così attaccata agli ...

