"Se non sono italiana, cosa sono io Giorgia Meloni?", la rabbia di Mihaela Marian | VIDEO (Di venerdì 9 settembre 2022) Quando si dice "no" a prescindere, si rischia mostrare a tutti i cittadini una non approfondita conoscenza di come funzionino alcune norme e procedure attualmente in vigore in Italia. In particolare quelle relative alla possibilità di richiedere e ottenere la cittadinanza italiana. Una serie di paradossi (culturali e tecnici) che sono stati spiegati su TikTok da Mihaela Marian, una giovane donna nata in Moldavia ma che ha studiato (fin dalle elementari) nelle scuole nostrane dopo aver raggiungo la madre. E lei, a quasi 26 anni, ha ancora difficoltà nell'ottenere quel certificato che le consentirebbe – come previsto dalla normativa vigente – anche di partecipare a concorsi pubblici. @Mihaelam801 Io mi chiedo, ma voi vi sentite sconfitti tanto quanto me? #voti #25settembre #25 #life ...

