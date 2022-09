Scostamento di bilancio per emergenza - energia? Partiti divisi anche nelle coalizioni (Di venerdì 9 settembre 2022) - Salvini insiste: serve Scostamento di bilancio da 30 miliardi. 'No, bisogna fermare le speculazioni sui mercati' ribatte Meloni attaccata da Letta: prenda le distanze da Orban che sostiene Putin Leggi su tg.la7 (Di venerdì 9 settembre 2022) - Salvini insiste: servedida 30 miliardi. 'No, bisogna fermare le speculazioni sui mercati' ribatte Meloni attaccata da Letta: prenda le distanze da Orban che sostiene Putin

Mov5Stelle : Non vi è ancora chiaro il programma del centrodestra? Eccolo. Sanzioni alla Russia? Meloni: “Strumento più efficace… - serracchiani : Uno dice sì allo #scostamento di bilancio, l'altro non ne vuol sentir parlare. Salvini e Meloni? No, Calenda e Renz… - AndreaVenanzoni : Carlo Calenda: serve uno scostamento di bilancio. Matteo Renzi: no allo scostamento di bilancio - nipitella0 : RT @jacopo_iacoboni: Quanto vorrei essere nella testa di Giorgia Meloni per sapere cosa pensa davvero tra sé e sé della prospettiva di dove… - Max_OGlasses : @jacopo_iacoboni Stando ai conti fatto da @DeShindig sul suo programma, anche se non lo dice apertamente, lo scosta… -