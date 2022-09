Sconti per i turisti che raggiungono il lago di Nemi con i regionali di Trenitalia (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma – Trenitalia, in collaborazione con il Comune di Nemi, ha dato vita a un accordo di co-marketing che prevede la possibilità di usufruire di Sconti fino al 15% per chi viaggia sui regionali. I passeggeri potranno ricevere lo sconto semplicemente presentando un biglietto ferroviario per la stazione di San Gennaro o Nemi, utilizzato in giornata, presso le attività che aderiscono all’iniziativa. Questa, insieme al servizio combinato treno+bus di Trenitalia che permette di raggiungere il borgo dalla stazione ferroviaria di San Gennaro, è la seconda iniziativa che Trenitalia ha messo a punto per la valorizzazione turistica del lago di Nemi. L’accordo è valido fino al 1 giugno 2024. Il Faro online – Clicca qui per ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma –, in collaborazione con il Comune di, ha dato vita a un accordo di co-marketing che prevede la possibilità di usufruire difino al 15% per chi viaggia sui. I passeggeri potranno ricevere lo sconto semplicemente presentando un biglietto ferroviario per la stazione di San Gennaro o, utilizzato in giornata, presso le attività che aderiscono all’iniziativa. Questa, insieme al servizio combinato treno+bus diche permette di raggiungere il borgo dalla stazione ferroviaria di San Gennaro, è la seconda iniziativa cheha messo a punto per la valorizzazioneca deldi. L’accordo è valido fino al 1 giugno 2024. Il Faro online – Clicca qui per ...

HubOfferteVarie : Grazie per l' #offerta segnalata! ?? Wasa Delicate Rounds Sesame & Sea Salt, Cracker con Semi di Sesamo e Sale Mar… - HubOfferteVarie : Grazie per l' #offerta segnalata! ?? Lacoste Sport YH4801 Polo Uomo, Rosso (Red) ? A soli €59,00?? ? Invece di €8… - HubOfferteVarie : Grazie per l' #offerta segnalata! ?? Philips Regolabarba BT5502/15, 40 Diversi Look, 0.4-20 mm, Taglio Uniforme, L… - HubOfferteVarie : Grazie per l' #offerta segnalata! ?? Grill Barbecue Bavaria, in Acciaio Inox Ø 39 Centimetri ??27,99€ anziché 39,9… - HubOfferteVarie : Grazie per l' #offerta segnalata! ?? NIVEA Men Deep Deodorante Roll-On, 6 Confezioni da 50 ml - 300 ml ??12,00€ an… -