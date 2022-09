Sconcerti | «In Champions alle italiane tranne il Napoli manca la qualità individuale in velocità»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 settembre 2022)sul Corriere della Sera analizza il primo turno della fase ai gironi dellaLeague. Spende belle parole per il(«ormai abituato a giocare in») e su Kvara (che «sembra l’evoluzione del vecchio Meroni»), e basta. Per le altre, soprattutto per Juve e Inter, il noto editorialista non fa indulgenze. Anche perché «gli inglesi hanno perso due partite su quattro, i tedeschi pure»: sono poche, oramai, le squadre europee ad essere superiori a tutte le altre. Resta – scrive– «la differenza di», ma il vero tema è che a diverse squadrela «differenzain, la somma ...