‘Saranno Campioni’: Angelo Mangione, il nuovo gioiello del taekwondo figlio di una coppia di maestri (Di venerdì 9 settembre 2022) Il taekwondo italiano ha trovato un nuovo fuoriclasse? Sembrerebbe proprio di sì. Questo talento risponde al nome di Angelo Mangione, che ha fatto suonare l’inno di Mameli a Sofia (Bulgaria) lo scorso 6 agosto, conquistando il titolo di campione del mondo juniores di taekwondo nella categoria -68 kg (tra l’altro, categoria di peso olimpica). Angelo Mangione, classe 2007, è nato a Leonforte, in provincia di Enna. Proviene da una famiglia appassionata della nobile arte marziale di origine coreana: la sorella Anthea (classe 2008) è stata l’atleta più giovane della spedizione azzurra ai Mondiali Cadetti disputati sempre a Sofia, la settimana prima della manifestazione juniores. I genitori di Angelo, i maestri Maria Salamone e Nino ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Ilitaliano ha trovato unfuoriclasse? Sembrerebbe proprio di sì. Questo talento risponde al nome di, che ha fatto suonare l’inno di Mameli a Sofia (Bulgaria) lo scorso 6 agosto, conquistando il titolo di campione del mondo juniores dinella categoria -68 kg (tra l’altro, categoria di peso olimpica)., classe 2007, è nato a Leonforte, in provincia di Enna. Proviene da una famiglia appassionata della nobile arte marziale di origine coreana: la sorella Anthea (classe 2008) è stata l’atleta più giovane della spedizione azzurra ai Mondiali Cadetti disputati sempre a Sofia, la settimana prima della manifestazione juniores. I genitori di, iMaria Salamone e Nino ...

thedefiedgeIT : • Coin ad alto rischio: Queste saranno le vostre scommesse da 10 a 100X. Assicuratevi solo di prendere sempre i pro… - Paolo78475202 : @PeppinInter Io credo che per molti anni ci saranno tanti campioni a sparrirsi i titoli E non per forza vuol dire c… - AloBrasil1974 : Mamma Ale che partita stanno facendo, ma sopratutto il nostro Sinner quanto ci emoziona. Alla faccia di quelli che… - MeetMyMet : RT @mastrodea74: #SinnerAlcaraz Al di là ,di come e quando finirà questa partita,I DUE PROTAGONISTI,DUE CAMPIONI SONO E SARANNO PRESENTE E… - mastrodea74 : #SinnerAlcaraz Al di là ,di come e quando finirà questa partita,I DUE PROTAGONISTI,DUE CAMPIONI SONO E SARANNO PRES… -

'Avresti meritato': bellissimo scambio social fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ... che ha avuto l'onore di ospitare i due grandi campioni del futuro (e del presente). Emozioni forti ... Una cosa è certa: ci saranno tante altre sfide fra i due atleti prossimamente. Il rischio un giorno ... La Nfl è il filo che unisce l'America ...del football americano nel tessuto sociale statunitense Con il roboante tonfo dei campioni in ... Per i prossimi cinque mesi, quindi, le domeniche in America non saranno santificate solamente da una più ... ... che ha avuto l'onore di ospitare i due grandidel futuro (e del presente). Emozioni forti ... Una cosa è certa: citante altre sfide fra i due atleti prossimamente. Il rischio un giorno ......del football americano nel tessuto sociale statunitense Con il roboante tonfo deiin ... Per i prossimi cinque mesi, quindi, le domeniche in America nonsantificate solamente da una più ...