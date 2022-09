Sarah Ferguson ricorda la Regina: «Le sarò sempre grata per essermi rimasta vicina» (Di venerdì 9 settembre 2022) La duchessa di York affida a un post su Instagram il suo accorato ricordo di Sua Maestà, «La più incredibile delle suocere e delle amiche». Dalla quale non si era mai allontanata, neanche dopo il divorzio dal principe Andrea Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 settembre 2022) La duchessa di York affida a un post su Instagram il suo accorato ricordo di Sua Maestà, «La più incredibile delle suocere e delle amiche». Dalla quale non si era mai allontanata, neanche dopo il divorzio dal principe Andrea

