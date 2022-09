Santoro ha uno scatto di rabbia contro la Guerzoni appena gli nomina Draghi: “Lei e il suo amico…” (video) (Di venerdì 9 settembre 2022) Sfiorata la rissa in studio, ad Otto e mezzo da Lilli Gruber. Scattano le scintille in studio quando Michele Santoro appena sente nominare Mario Draghi da Monica Guerzoni del Corriere della Sera va su di giri. E’ inarrestabile e ce l’ha con tutti. Ospite su La7, l’ex conduttore Rai non si capacita della posizione italiana sulla gierra in Ucraina e così fa arrabbiare la cronista e Severgnini in collegamento. Nella puntata di giovedì 8 settembre si parlava di politica e delle elezioni imminenti. Santoro paventa il peggio dal suo punto di vista: “Stiamo andando verso un voto che può essere il più importante del dopoguerra. Tra un mese 120mila aziende potrebbero chiudere, un milione di persone che precipitano nella povertà, gli stipendi decurtati dalle bollette e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 settembre 2022) Sfiorata la rissa in studio, ad Otto e mezzo da Lilli Gruber. Scattano le scintille in studio quando Michelesentere Marioda Monicadel Corriere della Sera va su di giri. E’ inarrestabile e ce l’ha con tutti. Ospite su La7, l’ex conduttore Rai non si capacita della posizione italiana sulla gierra in Ucraina e così fa arre la cronista e Severgnini in collegamento. Nella puntata di giovedì 8 settembre si parlava di politica e delle elezioni imminenti.paventa il peggio dal suo punto di vista: “Stiamo andando verso un voto che può essere il più importante del dopoguerra. Tra un mese 120mila aziende potrebbero chiudere, un milione di persone che precipitano nella povertà, gli stipendi decurtati dalle bollette e ...

SecolodItalia1 : Santoro ha uno scatto di rabbia contro la Guerzoni appena gli nomina Draghi: “Lei e il suo amico…” (video)… - grancetto : RT @nieddupierpaolo: Santoro ha ragione : non c'è uno straccio di politico che dica come intende uscire dalla palude della guerra ??????????#ott… - madovevado : RT @nieddupierpaolo: Santoro ha ragione : non c'è uno straccio di politico che dica come intende uscire dalla palude della guerra ??????????#ott… - topgamm : @ToxMagato @monicaguerzoni @beppesevergnini Intanto il video si ferma nel momento della risposta. Ma veramente ti c… - LobbaLuisa : RT @LaraAmmendola: Un immenso #Santoro , l 'imbarazzo delle due interlocutrici ,uno grande spasso. Al pari dello #StrodimentoDellaMerlino d… -