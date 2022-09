Sanità, Nursing Up: “Gli ospedali della Svizzera tedesca offrono fino a 5800 euro netti al mese, ad un infermiere italiano” (Di venerdì 9 settembre 2022) Continuano ad arrivare allettanti proposte di lavoro da parte di Paesi vicinissimi all’Italia che, forti dell’esigenza di rafforzare il proprio sistema sanitario per affrontare nuove sfide, puntano dritto, e come dar loro torto, alla professionalità e alla competenza dei nostri infermieri. “Dopo il Ticino, che attira sempre di più colleghi delle province di Como, Lecco e Varese, generando da anni una vera e propria fuga, apprendiamo dal web, e ne stiamo opportunamente approfondendo le informazioni, come abbiamo sempre fatto in passato, che anche dalla Svizzera tedesca arrivano offerte di lavoro dirette al nostro personale sanitario”, rivela Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up. “In questo caso, naturalmente, si prospetta un vero e proprio cambiamento di vita – osserva giustamente il sindacalista – Infatti, anche se ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 settembre 2022) Continuano ad arrivare allettanti proposte di lavoro da parte di Paesi vicinissimi all’Italia che, forti dell’esigenza di rafforzare il proprio sistema sanitario per affrontare nuove sfide, puntano dritto, e come dar loro torto, alla professionalità e alla competenza dei nostri infermieri. “Dopo il Ticino, che attira sempre di più colleghi delle province di Como, Lecco e Varese, generando da anni una vera e propria fuga, apprendiamo dal web, e ne stiamo opportunamente approfondendo le informazioni, come abbiamo sempre fatto in passato, che anche dallaarrivano offerte di lavoro dirette al nostro personale sanitario”, rivela Antonio De Palma, Presidente Nazionale delUp. “In questo caso, naturalmente, si prospetta un vero e proprio cambiamento di vita – osserva giustamente il sindacalista – Infatti, anche se ...

