Sampdoria-Milan, Pioli: “Prestazioni poco esilaranti in trasferta, bisogna migliorare” (Di venerdì 9 settembre 2022) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha rilasciato le consuete dichiarazioni pre match, nella conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Milan. “Sappiamo che a Genova troveremo un avversario solido con buona identità. Saranno molti motivati dopo i due pareggi contro Juventus e Lazio. Sappiamo che noi invece fuori casa non abbiamo ancora fatto Prestazioni esilaranti, ma cercheremo di migliorare. Ho un un gruppo di giocatori molto forti e con un’identità precisa”. Sui propri giocatori ha affermato: “Origi? L’ho visto più attento in fase difensiva rispetto a quello che pensavo. Può dare tanto alla squadra, così come Charles: sta facendo quello che gli chiedo, volenteroso e sta crescendo. Pobega mi è piaciuto come è entrato a Salisburgo, con vigore e forza. Sono contento delle sue ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Stefano, tecnico rossonero, ha rilasciato le consuete dichiarazioni pre match, nella conferenza stampa alla vigilia di. “Sappiamo che a Genova troveremo un avversario solido con buona identità. Saranno molti motivati dopo i due pareggi contro Juventus e Lazio. Sappiamo che noi invece fuori casa non abbiamo ancora fatto, ma cercheremo di. Ho un un gruppo di giocatori molto forti e con un’identità precisa”. Sui propri giocatori ha affermato: “Origi? L’ho visto più attento in fase difensiva rispetto a quello che pensavo. Può dare tanto alla squadra, così come Charles: sta facendo quello che gli chiedo, volenteroso e sta crescendo. Pobega mi è piaciuto come è entrato a Salisburgo, con vigore e forza. Sono contento delle sue ...

cippo86 : @AndreCardi Napoli-Spezia 3-1 Inter- Torino 2-1 Sampdoria- Milan 0-1 Atalanta -cremonese 2-0 Bologna- Fiorentina 0-… - yassine01937035 : RT @sportface2016: #SampdoriaMilan, #Pioli: 'Prestazioni poco esilaranti in trasferta, bisogna migliorare' - SempreMilanit : ??? #Pioli in conferenza stampa #SempreMilan #Milan - sportface2016 : #SampdoriaMilan, #Pioli: 'Prestazioni poco esilaranti in trasferta, bisogna migliorare' - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Sampdoria-Milan: la conferenza di Pioli -