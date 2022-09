Salvini: "Il voto degli italiani sara' salvifico e vinceremo. Mi dispiace per Letta" (Di venerdì 9 settembre 2022) "Le sanzioni le abbiamo votate e se servono andiamo avanti. Il problema e' che la stessa Europa che promuove le sanzioni, deve proteggere i lavoratori perche' se no non fermiamo la guerra ma l'Italia". Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) "Le sanzioni le abbiamo votate e se servono andiamo avanti. Il problema e' che la stessa Europa che promuove le sanzioni, deve proteggere i lavoratori perche' se no non fermiamo la guerra ma l'Italia".

dariofrance : Il #votoutile esiste eccome, basta ipocrisie. In ogni collegio uninominale viene eletto chi arriva primo e solo il… - mara_carfagna : A Conte, Meloni e Salvini dico: ogni voto a @CarloCalenda @Azione_it @ItaliaViva sarà un argine contro la vostra ir… - ItaliaViva : Un piccolo tutorial per il voto del #25settembre: - chi vota per la destra, vota Meloni e Salvini ?? - chi vota la s… - Christian82_FCJ : @Storace Io voto Giorgina...il buon Salvini mi ha deluso negli ultimi anni - vecchiotrombone : Al telegiornale ho sentito Salvini dire all’assemblea di Confcommercio che per risolvere la crisi delle bollette bi… -