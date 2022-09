Salute: giornalisti scientifici a politica, 'informazione etica basata su evidenze' (Di venerdì 9 settembre 2022) Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - L'Unamsi, Unione nazionale medico scientifica d'informazione, fa appello a tutti i partiti affinché "si mantenga la centralità della Salute nei programmi elettorali" e invoca nel dibattito in corso "un impegno trasversale a favore dell'informazione etica e basata sulle evidenze". "La pandemia da Covid-19 - evidenziano i giornalisti scientifici in una nota - ha messo a dura prova i sistemi sanitari e quello italiano non è rimasto certamente immune, imponendo di rivisitare le logiche tradizionali dell'ospedalizzazione e della cura. Superato il periodo emergenziale, ci troviamo in una campagna elettorale dove, salvo enunciazioni di principio nei programmi scritti dei partiti, di fatto il dibattito ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Milano, 9 set. (Adnkronos) - L'Unamsi, Unione nazionale medico scientifica d', fa appello a tutti i partiti affinché "si mantenga la centralità dellanei programmi elettorali" e invoca nel dibattito in corso "un impegno trasversale a favore dell'sulle". "La pandemia da Covid-19 - evidenziano iin una nota - ha messo a dura prova i sistemi sanitari e quello italiano non è rimasto certamente immune, imponendo di rivisitare le logiche tradizionali dell'ospedalizzazione e della cura. Superato il periodo emergenziale, ci troviamo in una campagna elettorale dove, salvo enunciazioni di principio nei programmi scritti dei partiti, di fatto il dibattito ...

Agenzia_Ansa : I giornalisti della Bbc, che ha cambiato la programmazione per seguire gli aggiornamenti sulle condizioni di salute… - biif : @primaopoitorna Stai quindi dicendo che le parole del premier, del ministero della salute, dei viprologi, dei giorn… - max091070 : RT @ConfindustriaDM: Al via la IV edizione del Premio giornalistico “Umberto Rosa”, l'evento organizzato dalla nostra Associazione e patroc… - noordungp : RT @DarioBallini: Pure io sto poco bene ma fuori dall'ospedale non ci sono mai giornalisti a chiedere della mia salute ??????? #Regina - vivonelleseries : Cioè siamo partiti con il comunicato sulla salute, davanti a Buckingham Palace hanno messo il cartello perché non s… -