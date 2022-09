Sacchi | “Napoli strepitoso | ma ha vinto poco e la storia ha un peso”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 9 settembre 2022) Arrigoin una intervista a Gazzetta dello Sport parla deldopo la bellissima vittoria col Liverpool in Champions League. La squadra azzurra ora viene chiamata alla prova Spezia, che è una delle partite difficili per gli azzurri, come detto anche da Luciano Spalletti. Ilè chiamato a confermarsi contro una squadra che di certo non aggredirà alto come il Liverpool. Inoltre non ci sarà Osimhen fermo ai box per infortunio., l’intervista dia Gazzetta L’ex allenatore ricorda le sfide passate con il club azzurro, gare in cui ci si giocava lo scudetto, così com’è avvenuto nel recente passato: “Non posso dimenticare, le sfide contro ildi Maradona erano le più attese della stagione. Al mio primo anno, quando abbiamo conquistato lo scudetto, le abbiamo ...