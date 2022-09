Rugby: Benetton Treviso, arriva l’argentino Ignacio Mendy (Di venerdì 9 settembre 2022) L’addio di Monty Ioane è ormai archiviato e in casa Benetton Treviso è il momento del sostituto. E ad arrivare dall’Argentina è Ignacio “Kiki” Mendy, estremo classe 2000, annunciato dalla formazione veneta proprio per prendere il posto del trequarti australiano. Nato il 29 giugno del 2000 a Buenos Aires, in Argentina, ed è alto 187 cm per 81 kg. Mendy è un estremo eclettico, in grado di giostrare in più ruoli da trequarti tanto da poterlo definire un vero e proprio utility back. Nel 2018 è chiamato dall’Argentina per rappresentare i Pumitas nel Mondiale giovanile, segnando una meta in due presenze, mentre lo stesso anno vince la medaglia d’oro con l’Argentina nei Giochi Olimpici giovanili nel Rugby 7s. Specializzato proprio nel Rugby a sette, veste più ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) L’addio di Monty Ioane è ormai archiviato e in casaè il momento del sostituto. E adre dall’Argentina è“Kiki”, estremo classe 2000, annunciato dalla formazione veneta proprio per prendere il posto del trequarti australiano. Nato il 29 giugno del 2000 a Buenos Aires, in Argentina, ed è alto 187 cm per 81 kg.è un estremo eclettico, in grado di giostrare in più ruoli da trequarti tanto da poterlo definire un vero e proprio utility back. Nel 2018 è chiamato dall’Argentina per rappresentare i Pumitas nel Mondiale giovanile, segnando una meta in due presenze, mentre lo stesso anno vince la medaglia d’oro con l’Argentina nei Giochi Olimpici giovanili nel7s. Specializzato proprio nela sette, veste più ...

