Rugby a 7, Coppa del Mondo 2022: disputati gli ottavi sia nel torneo maschile che in quello femminile (Di venerdì 9 settembre 2022) Si è chiusa a Città del Capo, in Sudafrica, la prima delle tre giornate della Coppa del Mondo 2022 di Rugby a 7: sia il tabellone maschile che quello femminile sono allineati ai quarti. Tra le donne tutti i pronostici sono stati rispettati, mentre tra gli uomini le sorprese vengono da Irlanda e Samoa, che eliminano Inghilterra e Stati Uniti d'America. torneo maschile ottavi Irlanda 7s 17 – 5 Inghilterra 7s Francia 7s 19 – 12 Canada 7s Samoa 7s 40 – 12 Stati Uniti d'America 7s Nuova Zelanda 7s 43 – 5 Scozia 7s Argentina 7s 22 – 7 Kenya 7s Australia 7s 35 – 0 Uruguay 7s Isole Fiji 7s 29 – 5 Galles 7s Sudafrica 7s 32 – 5 Cile 7s Sedicesimi Irlanda 7s 24 – 0 Portogallo 7s Canada 7s 31 – 7 Zimbabwe 7s Samoa 7s 33 – 7 Uganda

