Rosanero: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di venerdì 9 settembre 2022) Rosanero: trama, cast e streaming del film Stasera, venerdì 9 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Rosanero è un film di genere commedia del 2022, diretto da Andrea Porporati, con Salvatore Esposito e Fabiana Martucci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il film racconta la storia di Totò (Salvatore Esposito) e di Rosetta (Fabiana Martucci). Il primo è un uomo di 40 anni, nonché un emergente boss della criminalità organizzata partenopea; la seconda, invece, una bimba di 10 anni, che frequenta la quinta elementare. Una mattina Totò riceve un colpo di proiettile al petto proprio nello stesso momento in cui Rosetta cade dall’altalena, battendo a terra la testa. Entrambi vengono portati in ospedale e operati, ma quando si risvegliano dal coma si ritrovano ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 settembre 2022): trama, cast e streaming delStasera, venerdì 9 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondaè undi genere commedia del 2022, diretto da Andrea Porporati, con Salvatore Esposito e Fabiana Martucci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ilracconta la storia di Totò (Salvatore Esposito) e di Rosetta (Fabiana Martucci). Il primo è un uomo di 40 anni, nonché un emergente boss della criminalità organizzata partenopea; la seconda, invece, una bimba di 10 anni, che frequenta la quinta elementare. Una mattina Totò riceve un colpo di proiettile al petto proprio nello stesso momento in cui Rosetta cade dall’altalena, battendo a terra la testa. Entrambi vengono portati in ospedale e operati, ma quando si risvegliano dal coma si ritrovano ...

SalvioEspo : RT @PAOjonevaLA: Che perla, che divertimento!! Grande @SalvioEspo e a tutto il cast. @NOWTV_It #Rosanero - PAOjonevaLA : Che perla, che divertimento!! Grande @SalvioEspo e a tutto il cast. @NOWTV_It #Rosanero - CFNFMCalcio : RT @Palermofficial: ? #MatchDay ???? Tutto pronto per #RegginaPalermo ???? Rosanero in campo al “Granillo” alle 14:00 ?? ?? Rispondi ai quiz ne… - FCatarella13 : RT @Palermofficial: ? #MatchDay ???? Tutto pronto per #RegginaPalermo ???? Rosanero in campo al “Granillo” alle 14:00 ?? ?? Rispondi ai quiz ne… - admess78 : RT @Palermofficial: ? #MatchDay ???? Tutto pronto per #RegginaPalermo ???? Rosanero in campo al “Granillo” alle 14:00 ?? ?? Rispondi ai quiz ne… -