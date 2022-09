Roma, perde il controllo della Ferrari e si schianta contro 4 auto in sosta (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma. Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio in zona Piazza Bologna quando una Ferrari è finita dritta dritta contro quattro auto in sosta. Oltre le auto danneggiate, cinque in totale, nessuna persona è rimasta ferita. Leggi anche: Violento incidente stradale, distrutta una Ferrari: un uomo rimane incastrato nelle lamiere Ferrari finisce contro 4 auto parcheggiate: cosa è successo L’incidente è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16.30 in via Viale XXI Aprile, all’altezza del civico 22. Qui la persona alla guida della lussuosa auto ha perso il controllo della stessa e, come anticipato, si è schiantata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022). Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio in zona Piazza Bologna quando unaè finita dritta drittaquattroin. Oltre ledanneggiate, cinque in totale, nessuna persona è rimasta ferita. Leggi anche: Violento incidente stradale, distrutta una: un uomo rimane incastrato nelle lamierefinisceparcheggiate: cosa è successo L’incidente è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16.30 in via Viale XXI Aprile, all’altezza del civico 22. Qui la persona alla guidalussuosaha perso ilstessa e, come anticipato, si èta ...

