Roma | linciaggio in pieno giorno a Primavalle | 45enne preso a bastonate in fin di vita

(Di venerdì 9 settembre 2022) Due uomini hannoe picchiato unnel quartiere di, a, in una strada molto frequentata e in. La coppia è stata arrestata poche ore dopo, grazie a un’indagine lampo del reparto volanti della polizia e alle telecamere di sorveglianza, con l’accusa di tentato omicidio: ora si trovano a Regina Coeli. La vittima si trova in ospedale tra lae la morte: i medici lo hanno operato d’urgenza per delle emorragie interne, la milza è spappolata, ha le costole incrinate e fratturate, altre fratture al viso, agli zigomi, alla mascella, ha il setto nasale e i denti rotti. Nel video si vedono i due assalitori brandire dei bastoni e sferrargli violenti colpi sui fianchi mentre i clienti del bar dove si trovava il ...

Corriere : Caos al concerto di Cristina D’Avena: 65enne molesta le fan, gli agenti lo salvano dal linciaggio - CarmineDiNardo3 : @eziofalini @SiSperaBelTempo @Levati4 @FratellidItalia @GiorgiaMeloni @Corriere La futura legge di FdI vuole cambia… - GreenPal22 : @romanellale @chiara22lune Si ma Napoli prende troppa merda rispetto ad altre città comunque piene di merda. A Roma… - jacoporadi : @GreenPal22 @Ermastro28 @79eleirbag @francescovitel4 @S_k_u_l_l_y_ @MGuardasole Ma sticazzi del pariolino, pensa ch… - esnyflou : ah bhe e poi rischiare il linciaggio perché ovvio, parto da roma senza dire un cazzo immagino solo cosa poteva succedere -

Il Corriere della Città

...anni è stato accusato di aver palpeggiato alcune donne nel corso del concerto di Cristina D'Avena in piazza Rossellini a Ladispoli (). Il soggetto è stato arrestato, ma ha rischiato il...Quando l'uomo è arrivato è stato aggredito dai vicini: solo l'intervento dei carabinieri ha salvato l'uomo dal. Il cane è stato posto sotto sequestro giudiziario e portato al canile di ... Roma, pestato a sangue con delle spranghe: l’uomo è in fin di vita Due uomini hanno preso a bastonate e picchiato un 45enne nel quartiere di Primavalle, a Roma, in una strada molto frequentata e in pieno giorno. La coppia è stata arrestata poche ore dopo, grazie a un ...Roma. Un pestaggio violento e furioso. Pochi minuti, durati un’eternità, che hanno ridotto la vittima in condizioni gravi. In due lo hanno colpito più volte con delle spranghe. Lui cercava di chiedere ...