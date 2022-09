Roma. La segue nei vicoli, la butta a terra e poi la rapina: trovata anziana ferita (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma. Un’aggressione feroce in mezzo alla strada, e il tutto per sottrarre una collanina ad una povera signora anziana che in quel momento stava, con ogni probabilità, rientrando verso casa. L’aggressore l’ha pedinata per qualche metro, furtivamente, assicurandosi che non fosse seguito da nessuno e che nessuno potesse intervenire nei paraggi per rovinare i suoi piani. anziana aggredita per una collanina Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, giovedì 8 settembre, intorno alle 17.00, quando un uomo di 38 anni, di origine algerina, ha iniziato a pedinare una signora anziana di 77 anni nel quartiere di Tor Pignattara, precisamente su Via Maddaloni, all’incrocio con Via Aversa. Pedinata e rapinata in strada Dopo qualche metro, all’incrocio, l’aggressore ha fatto la sua mossa, aggredendo la signora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022). Un’aggressione feroce in mezzo alla strada, e il tutto per sottrarre una collanina ad una povera signorache in quel momento stava, con ogni probabilità, rientrando verso casa. L’aggressore l’ha pedinata per qualche metro, furtivamente, assicurandosi che non fosse seguito da nessuno e che nessuno potesse intervenire nei paraggi per rovinare i suoi piani.aggredita per una collanina Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, giovedì 8 settembre, intorno alle 17.00, quando un uomo di 38 anni, di origine algerina, ha iniziato a pedinare una signoradi 77 anni nel quartiere di Tor Pignattara, precisamente su Via Maddaloni, all’incrocio con Via Aversa. Pedinata eta in strada Dopo qualche metro, all’incrocio, l’aggressore ha fatto la sua mossa, aggredendo la signora ...

