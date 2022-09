Roma, il 17 settembre tutti gratis su bus e metro. Per un giorno l'evasione sarà legale (Di venerdì 9 settembre 2022) Un giorno senza pagare il biglietto su tutti i mezzi Atac. Una specie di omaggio ai pendolari del trasporto pubblico, che la Giunta di Roma Capitale ha pensato di 'offrire' il 17 settembre in ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 settembre 2022) Unsenza pagare il biglietto sui mezzi Atac. Una specie di omaggio ai pendolari del trasporto pubblico, che la Giunta diCapitale ha pensato di 'offrire' il 17in ...

Mov5Stelle : Domani 9 Settembre alle ore 16.30 nell'Auditorium della Conciliazione di Roma si terrà l’evento di presentazione de… - DiMarzio : #Calciomercato I Mauro #Icardi in partenza da Roma per Istanbul, direzione @GalatasaraySK ?? ?? - chr_masset : #Roma Restauro di palazzo #Farnese Prima tappa : la facciata su via dei Farnesi svelata ! Grande emozione veder… - micheilucia : RT @Mov5Stelle: Domani 9 Settembre alle ore 16.30 nell'Auditorium della Conciliazione di Roma si terrà l’evento di presentazione del nostro… - danielamarch8 : RT @Tugli: Accadeva oggi, 9 settembre 1943, a Roma viene costituito il comitato di liberazione nazionale, organizzazione di opposizione al… -