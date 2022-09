Ritratto di una Regina che ha fatto la storia L’infanzia | la guerra | le gioie e i dolori di Elisabetta II

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 9 settembre 2022) Per un italiano su tre il termine monarchia è associato al regno diII. Questo la dice lunga su quanto le 96 intense primavere della sovrana siano state popolarissime, non solo nel Regno Unito. Resa fragile dall’età e dalla vedovanza dell’amato Filippo, dopo aver contratto il Covid a febbraio, laII ha detto addio al suo Paese a cui settant’anni fa aveva giurato di dedicare tutta sé stessa. Ed è proprio così che è andata: ha speso la sua vita dedicando fino all’ultimo dei suoi giorni interamente ai compiti e ai doveri di sovrana. Sua Maestà la, la donna che non era destinata al trono LaII affacciata al balcone di Buckingham Palace per le celebrazioni in occasione del suo Giubileo di PlatinoL’ultimo bagno di folla cui ha assistito, ...