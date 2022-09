Ritardi, disagi e cancellazioni per lo sciopero dei treni: l’elenco dei garantiti (Di venerdì 9 settembre 2022) Rientro dalle vacanze, e già sciopero. E’ stato proclamato dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal, Orsa Ferrovie e Faisa-Cisal uno sciopero nazionale del personale viaggiante di trenitalia, di 8 ore venerdì 9 settembre 2022. disagi per i viaggiatori dunque per lo sciopero dei treni indetto da trenitalia, Italo, Trenord e trenitalia Tper per protestare contro le continue aggressioni al personale. Macchinisti e capitreno incroceranno le braccia dalle 9 alle 17. “A seguito della escalation di aggressioni registrate nel mese di agosto – denunciano unitariamente le organizzazioni sindacali – non c’è stato da parte dei datori di lavoro, a partire dall’aumento delle risorse ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 settembre 2022) Rientro dalle vacanze, e già. E’ stato proclamato dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal, Orsa Ferrovie e Faisa-Cisal unonazionale del personale viaggiante ditalia, di 8 ore venerdì 9 settembre 2022.per i viaggiatori dunque per lodeiindetto datalia, Italo, Trenord etalia Tper per protestare contro le continue aggressioni al personale. Macchinisti e capitreno incroceranno le braccia dalle 9 alle 17. “A seguito della escalation di aggressioni registrate nel mese di agosto – denunciano unitariamente le organizzazioni sindacali – non c’è stato da parte dei datori di lavoro, a partire dall’aumento delle risorse ...

