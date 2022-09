Risultati Conference League: pari amaro per la Fiorentina (Di venerdì 9 settembre 2022) La terza coppa europea vede, ai nastri di partenza, una bandiera italiana sventolare su uno dei tre troni calcistici del Vecchio Continente: la cavalcata vincente della Roma di Josè Mourinho, che ha sconfitto a maggio il Feyenoord nella finale di Tirana, ha riportato all’interno dei nostri confini nazionali un trofeo che mancava da ben dodici anni. Con queste prospettive (sperando nello stesso epilogo) la Fiorentina si è approcciata ieri nella gara d’esordio del Girone A pareggiando, amaramente, contro il Riga. Ecco cosa è successo in questo primo vagito della Conference League 2022/23 con tutti i Risultati emersi dai primi novanta minuti. Risultati Conference League: stecca Italiano nel suo esordio europeo in una fase a gironi La Fiorentina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) La terza coppa europea vede, ai nastri di partenza, una bandiera italiana sventolare su uno dei tre troni calcistici del Vecchio Continente: la cavalcata vincente della Roma di Josè Mourinho, che ha sconfitto a maggio il Feyenoord nella finale di Tirana, ha riportato all’interno dei nostri confini nazionali un trofeo che mancava da ben dodici anni. Con queste prospettive (sperando nello stesso epilogo) lasi è approcciata ieri nella gara d’esordio del Girone A pareggiando, amaramente, contro il Riga. Ecco cosa è successo in questo primo vagito della2022/23 con tutti iemersi dai primi novanta minuti.: stecca Italiano nel suo esordio europeo in una fase a gironi La...

lamescolanza : EssilorLuxottica (nella foto, l'a. d. Francesco Milleri) ha per la prima volta presentato giorni fa alla Internatio… - tcm24com : Conference League, i risultati delle partite di ieri #conferenceleague - Corrado41906780 : @shopgirl0731 Credo sia per i risultati sportivi...il Bologna non ha mai fatto il salto di qualità, se avesse gioca… - sportli26181512 : Conference League, i risultati delle partite della prima giornata: Buona la prima per Villarreal e West Ham (con go… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - I risultati: vittoria per West Ham e Basilea, sconfitta per il Dnipro -